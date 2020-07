Антъни Дейвис: Шансовете ни за титла са по-високи, защото отпочинахме

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Антъни Дейвис е на мнение, че принудителната пауза в НБА е послужила благоприятно за шансовете на отбора му за титла. "Езерняците" бяха във върхова форма преди спирането на сезона, печелейки 8 от 10-те си срещи след Звездния уикенд, но според Дейвис дългата почивка ще помогне на отбора от Ел Ей.

"Мисля, че шансовете ни (за титла) са по-високи, просто защото всички сме отпочинали и сме готови да подновим борбата", каза Дейвис за подновяването на сезона.

27-годишният баскетболист призна, че е имал леки травми, от които се е възстановил по време на почивката. "Паузата дойде добре за мен, тъй като ми позволи да се излекувам от някои трайни наранявания и да се завърна в най-добрата си версия. Чувствам се на 100% здрав и готов", сподели бившия играч на Ню Орлиънс Пеликанс.

LeBron and Anthony Davis back in the lab, looking for championship No. 17. (via @Lakers) pic.twitter.com/NLxg4hKZQi