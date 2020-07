НБА Център на Оклахома се е боксирал с крави във фермата си, за да поддържа форма 03 юли 2020 | 15:10 Прочетена 64 0



What's Steven Adams feeding those cows!?



(via @royceyoung) pic.twitter.com/oaMMXF57XO — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) July 3, 2020 Центърът на Оклахома Стивън Адамс е намерил интересен начин как да остане в оптимална форма по време на принудително прекратения за няколко месеца сезон в НБА. Новозеландецът е прекарал паузата във ферма в родината си, шегувайки се, че е тренирал за подновяването на сезона с любезното съдейтвие на кравите си, с които се е "боксирал". "Мисля, че това е първичният инстинкт на всеки човек, когато се случи световна криза - да прекара малко време във фермата си. Беше брилянтно. Кравите се справят чудесно. Боксирах се с тях", сподели Адамс за преживяванията си във фермата и добави: "Ситуацията е същата за всеки международен играч. Те просто искат да близо до хората, които обичат. Ако нещо се случи, ти винаги искаш да си там"

Back on the Farm: Steven Adams’ Hiatus Experience.



Back on the Farm: Steven Adams' Hiatus Experience.



https://t.co/qVnwB1XRDg#WholeNewGame | #ThunderUp pic.twitter.com/eP5c5F3VW3 — OKC THUNDER (@okcthunder) July 3, 2020



