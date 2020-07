Бирхоф: Ще бъде интересно да видим Рангник и Ибрахимович заедно

Бившият нападател на Милан и настоящ директор на германския национален отбор Оливер Бирхоф смята, че би било интересно да се види как Ралф Рангник и Златан Ибрахимович работят заедно на “Джузепе Меаца”.

“Рангник харесва играта на младите футболисти. Агресивната и бързата игра с голяма преса. Ибра трябва да види колко желание му е останало. Двамата са силни характери с ясни идеи. Остава да видим колко добре могат да се спогаждат заедно. Ибрахимович разполага с невероятни качества. Физически той може да продължи, но главата е друго нещо. Аз осъзнах, че вече нямах необходимото, за да давам всичко от себе си. Той има по-голям природен талант от мен. Но ако Рангник пристигне, той трябва да бъде преценен. Ралф е точен и ясен човек. Ако някой не следва неговия план, той е вън. Ще бъде интересно да видим два големи характера заедно”, коментира Бирхоф пред “Гадзета дело спорт”.

