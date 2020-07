Баскетбол Фенербахче намери наследник на Обрадович 03 юли 2020 | 13:57 - Обновена Прочетена 257 0



копирано





Sacramento Kings assistant Igor Kokoskov has agreed in principle to become the next head coach of Fenerbahce in Istanbul, sources tell ESPN. Kokoskov had been the Suns head coach and is currently the Serbian national coach. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2020 В последната година сръбският специалист работи като асистент на старши треньора Люк Уолтън в Сакраменто Кингс, а също така е селекционер на националния отбор на Сърбия. Преди това отново е асистент в ЛА Клипърс, Детройт Пистънс, Финикс Сънс, Кливланд Кавалиърс, Орландо Меджик и Юта Джаз, а също така има един сезон като старши треньор на Финикс Сънс.



NANILMAZ: What the front office of Fener has done after Zoc's goodbye? A CRAZY run for Saras VS all odds & it was close.. THEN ready to sign the best (un)available coach, Igor Kokoskov & within 24 hours to persuade him leave the Kings, NBA & the States to bring him in Turkey! — Varlas Nikos (@nikosvarlas) July 2, 2020 Кокошков изведе националния отбор на Словения до златните медали на Евробаскет през 2017-а, когато селекцията му начело със звездите Лука Дончич и Горан Драгич надви Сърбия на финала с 93:85.



Дългогодишният асистент треньор в НБА Игор Кокошков ще наследи легендата Желко Обрадович начело на баскетболния тим на Фенербахче. Тази информация бе съобщена от редица авторитетни източници, включително инсайдъра Ейдриън Войнаровски от ESPN.В последната година сръбският специалист работи като асистент на старши треньора Люк Уолтън в Сакраменто Кингс, а също така е селекционер на националния отбор на Сърбия. Преди това отново е асистент в ЛА Клипърс, Детройт Пистънс, Финикс Сънс, Кливланд Кавалиърс, Орландо Меджик и Юта Джаз, а също така има един сезон като старши треньор на Финикс Сънс.Кокошков изведе националния отбор на Словения до златните медали на Евробаскет през 2017-а, когато селекцията му начело със звездите Лука Дончич и Горан Драгич надви Сърбия на финала с 93:85. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 257

1