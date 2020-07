Баскетбол Балкан отново ще играе в квалификациите на ШЛ, ясни са потенциалните съперници 03 юли 2020 | 13:06 - Обновена Прочетена 161 0



копирано

Балкан (Ботевград), който отново ще представя страната ни в най-силния турнир на ФИБА. Както е известно, ботевградчани получиха правото да участват в турнира, тъй като за разпределянето на квотите за евротурнирите се взима крайното класиране от сезон 18/19 на НБЛ.



В редовния сезон влизат: Касадемонт Сарагоса, Иберостар Тенерифе, Ретабет Билбао, Сан Пабло Бургос, Шоле, Дижон, Лимож, Страсбург, Брозе Бамберг, АЕК (Атина), Перистери, Фалко Шомбатели, Апоел (Холон), Апоел (Йерусалим), Динамо Сасари, Фортитудо Болоня, Хепи Каса Бриндизи, ВЕФ Рига, Ритас (Вилнюс), Старт Люблин, Нижни Новгород, Дарюшафака, Пинар Каршияка, Тофаш (Бурса), Тюрк Телеком, Остенде, Нимбурк



Here are the 28 clubs already in the #BasketballCL Regular Season! — Basketball Champions League (@BasketballCL) July 3, 2020 Само четири от 16-те претендента от пресявките ще получат правото да се включат в груповата фаза на турнира. Предварителната такава ще включва два квалификационни кръга. Следните тимове ще се борят за влизане в групите:



Балкан (Ботевград), Белфиус Монс, Игокеа, Цмоки-Минск, Керавнос, Бакен Беърс, Лондон Лайънс, Ираклис, Апоел (Тел Авив), Нептунас, Донар Грьонинген, Анвил Вроцлавек, Спортинг (Лисабон), Клуж Напока, Фрибур, Днипро



16 teams 4 will join the #BasketballCL Regular Season! — Basketball Champions League (@BasketballCL) July 3, 2020 Жребият за първия кръг от квалификационните дуели ще се състои на 15 юли. Отборите ще имат два месеца за разузнаване и подготовка, тъй като самите пресявки започват на 15 септември. Редовният сезон е планиран да стартира на 13 октомври с 4 групи по 8 отбора. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> Here are the 28 clubs already in the <a href="https://twitter.com/hashtag/BasketballCL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BasketballCL</a> Regular Season!</p>— Basketball Champions League (@BasketballCL) <a href="https://twitter.com/BasketballCL/status/1278961679217373184?ref_src=twsrc%5Etfw">July 3, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Баскетболната Шампионска лига, която е под егидата на Международната баскетболна федерация (ФИБА), обяви списъка от отбори, които ще вземат участие в турнира през следващия сезон. Общо 44 тима ще се борят за трофея, като 28 от тях влизат директно в груповата фаза, а останалите 16 започват участието си от квалификациите. Част от предварителните кръгове ще бъде и действащият шампион на България, който отново ще представя страната ни в най-силния турнир на ФИБА. Както е известно, ботевградчани получиха правото да участват в турнира, тъй като за разпределянето на квотите за евротурнирите се взима крайното класиране от сезон 18/19 на НБЛ.В редовния сезон влизат: Касадемонт Сарагоса, Иберостар Тенерифе, Ретабет Билбао, Сан Пабло Бургос, Шоле, Дижон, Лимож, Страсбург, Брозе Бамберг, АЕК (Атина), Перистери, Фалко Шомбатели, Апоел (Холон), Апоел (Йерусалим), Динамо Сасари, Фортитудо Болоня, Хепи Каса Бриндизи, ВЕФ Рига, Ритас (Вилнюс), Старт Люблин, Нижни Новгород, Дарюшафака, Пинар Каршияка, Тофаш (Бурса), Тюрк Телеком, Остенде, НимбуркСамо четири от 16-те претендента от пресявките ще получат правото да се включат в груповата фаза на турнира. Предварителната такава ще включва два квалификационни кръга. Следните тимове ще се борят за влизане в групите:, Белфиус Монс, Игокеа, Цмоки-Минск, Керавнос, Бакен Беърс, Лондон Лайънс, Ираклис, Апоел (Тел Авив), Нептунас, Донар Грьонинген, Анвил Вроцлавек, Спортинг (Лисабон), Клуж Напока, Фрибур, ДнипроЖребият за първия кръг от квалификационните дуели ще се състои на 15 юли. Отборите ще имат два месеца за разузнаване и подготовка, тъй като самите пресявки започват на 15 септември. Редовният сезон е планиран да стартира на 13 октомври с 4 групи по 8 отбора. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 161

1