Бивш футболист на Ювентус и Каляри се нуждае от спешна трансплантация заради зависимостта си към алкохола

Според Gazzetta dello Sport момичето е признало, че О'Нийл няма да оцелее, ако не се осъществи въпросната операция. Вестникът твърди, че лекарите са заявили, че 46-годишният бивш футболист може да бъде изписан до няколко дни, но ситуацията му остава сериозна и черният му дроб вече е увреден много заради злоупотребата с алкохола. Много бивши съотборници на играча, включително старши треньорът на

"Ha bisogno di un trapianto di fegato, se non smette subito di bere non ce la farà"



La figlia di Fabian O'Neill lancia l'allarme #ONeill | #Uruguay | #SerieAhttps://t.co/oW4E0QyB57 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 2, 2020 Уругваецът с ирландски корени игра пет години за отбора на Каляри в периода между 1995 и 2000г. След това той премина в състава на Ювентус, където игра в продължение на 2 години.

Бившият футболист на Каляри Ювентус Фабиан О'Нийл се нуждае от трансплантация на черния дроб след дълга борба с алкохолизма. Дъщерята на бившия национал на Уругвай Мартина призна, че баща й е в критично състояние и е хоспитализиран в Монтевидео.Според Gazzetta dello Sport момичето е признало, че О'Нийл няма да оцелее, ако не се осъществи въпросната операция. Вестникът твърди, че лекарите са заявили, че 46-годишният бивш футболист може да бъде изписан до няколко дни, но ситуацията му остава сериозна и черният му дроб вече е увреден много заради злоупотребата с алкохола. Много бивши съотборници на играча, включително старши треньорът на Реал Мадрид Зинедин Зидан , са изявили готовност да помогнат финансово, за да се покрие рехабилитационната програма на О'Нийл. "Нуждае се от трансплантация", е признала Мартина според Gazzette dello Sport. "Но, ако не спре да пие, няма да оживее".



