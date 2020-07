Марота: Не сме водили преговори за Тонали

Директорът на Интер Бепе Марота разкри, че клубът все още не е водил преговори за младата звезда на Бреша Сандро Тонали , въпреки информациите, че халфът ще премине на “ Джузепе Меаца ”. Той също така коментира ситуацията с преотстъпените в тима Алексис Санчес

“Това е млад играч, който Интер иска да има на разположение следващата година. Не съм само аз, който го харесва, но и много италиански експерти. Все още не сме говорили с Бреша, въпреки че отношенията ни с Масимо Челино (техният президент - б.р.) са чудесни. Разбрахме се да задържим Алексис и Моузес поне до мача с Хетафе. Немислимо е, че се очаква да играем в турнир като Лига Европа и да имаме играчи, които може да не са на линия за него”, коментира Марота пред Ди Марцио.

