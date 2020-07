НБА Треньорите в НБА определиха Идеалните отбори на защитниците 02 юли 2020 | 16:25 Прочетена 275 0



The Athletic anonymously polled 33 coaches for their NBA All-Defensive First Team:



Center - Rudy Gobert

Forward - Giannis Antetokounmpo

Forward - Kawhi Leonard

Guard - Marcus Smart

Guard - Ben Simmons — NBA Central (@TheNBACentral) July 1, 2020 Спортният уебсайт The Athletic проведе анонимна анкета между група от старши треньорите и техните асистенти на тимовете от НБА, за да определят кои са двата Идеални отбори на защитниците за настоящия сезон. Първият Идеален отбор според треньорите е съставен от Маркъс Смарт (Бостън), Бен Симънс (Филаделфия), Кауай Ленърд (ЛА Клипърс), Янис Адетокумбо (Милуоки) и Руди Гобер (Юта). Във втория Идеален отбор гласове са получили Патрик Бевърли (ЛА Клипърс), Ерик Бледсоу (Милуоки), Пи Джей Тъкър (Хюстън), Бам Адебайо (Маями) и Антъни Дейвис (ЛА Лейкърс).

Общо 33 треньори и асистенти са дали гласовете си за двата отбора. Анкетата е направена поради факта, че треньорите вече седем години нямат право да гласуват за официалните Идеални отбори, като вместо тях журналистите дават своите гласове.



