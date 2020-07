Гюндоган: Знаем къде можем да се подобрим през следващия сезон

Халфът на Манчестър Сити Илкай Гюндоган е сигурен, че в тима знаят къде да се подобрят, за да спорят за титлата в Премиър лийг през следващия сезон.

“Знаем къде можем да се подобрим през следващия сезон, за да се борим отново за титлата. Спечелихме я два поредни пъти, което винаги е трудно, но мотивацията ни за следващата камапния е отново да станем шампиони. Ненужно загубихме твърде много точки, което не се случи през миналия сезон. Загубихме и прекалено много домакински мачове в сравнение с периода, когато бяхме непобедими. Имаше и няколко индивидуални грешки, така че има много за подобрение и ще започнем следващата кампания от нулата”, заяви Гюндоган пред “Скай Спортс”.

Ilkay Gundogan has warned newly-crowned Premier League champions Liverpool that Manchester City know exactly where they have to improve next season.