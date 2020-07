Световен футбол Галакси няма да разчита на Джонатан дос Сантос за MLS is back 02 юли 2020 | 14:50 Прочетена 171 0



Полузащитникът на Лос Анджелис Галакси от МЛС Джонатан дос Сантос ще пропусне турнира MLS is back, който стартира другата седмица и се смята за рестарт на първенството по футбол на САЩ. Дос Сантос ще трябва да се подложи на операция от херния и няма как да се възстанови, обясниха от клуба. Първоначалните прогнози са, че играчът ще бъде извън игра поне шест седмици, тъй като е планирана минимална инвазивна операция, която ще се извърши в Сийдърс-Синай Керлан-Джоуб Институт. Джовани дос Сантос е един от тримата играчи, за които не важи таванът на заплатите. Останалите двама са нападателите Хавиер Ернандес-Чичарито и Кристиан Павон. LA Galaxy midfielder Jonathan Dos Santos will miss the upcoming MLS Дос Сантос е съотборник с Ернандес в националния отбор на Мексико от 2009-а година насам. Мексиканецът играе в Галакси на поста типичен плеймейкър, като е вкарал 5 гола и е подал за още 12 в 65 мача от юли 2017-а година насам. Той пристигна тогава след три сезона в испанския Виляреал, но през 2020-а година записа едва 30 минути в първите две срещи. На турнира в Орландо (Флорида) отборът на Галакси стартира срещу Портланд Тимбърс на 13-и юли. 0



