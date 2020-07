Лека атлетика Бартолета със сериозен публичен упрек към Крисчън Коулман 02 юли 2020 | 14:52 - Обновена Прочетена 189 0



Бартолета, която спечели злато в скока на дължина и с щафетата на САЩ на 4х100 метра в Рио 2016 и същия медал с щафетата в Лондон през 2012 г., заяви, че в действията на Коулман липсват "професионализъм" и "отговорност".



View this post on Instagram A post shared by Christian Coleman (@_coleman2) on Mar 6, 2020 at 10:07am PST Коулман е изправен пред потенциална двегодишна забрана за пропускане на три антидопингови теста за период от 12 месеца, вследствие на което американецът ще пропусне Игрите в Токио, които бяха отложени за 2021 година.

В отговор Коулман разкритикува системата, според която спортистите са длъжни да дават местонахождението си в продължение на час всеки ден. Коулман е най-бързият човек в света на над 100 м от 2017 г. През 2018 г. американецът подобри световния рекорд на 60 м в зала на първенството на закрито в Албакърки - 6,34 секунди.



Това не е първият път, когато той се е сблъсквал с антидопингова забрана, тъй като беше спрян от Антидопинговата агенция на САЩ преди Световното първенство по лека атлетика през 2019 г. Тогава Коулман спечели титлите на 100 м и 4х100 м в Доха в Катар.



That’s just how I feel...thoughts on missed tests, missed opportunities, and whereabouts. New Post.https://t.co/Am5bYlQB9c — Tianna T. Bartoletta (@tibartoletta) July 1, 2020 “Много неща се случват точно сега, но не съм забравила за теб, Крисчън Коулман. Ядоса ме. Защото ти беше дадена възможност да научиш нещо и да го направиш по-добре, но ти не го направи. Ние сме в уникалната позиция да можем използваме нашите физическа качества по начин, който ни позволява да получаваме пари. Правя това, за да изпратя съобщение до моя спонсор за обувки и всеки, който се интересува, че съм достойна за инвестицията, че няма да бъда безразсъдна с тяхната вяра или тяхната подкрепа.



Това означава, че си скъсвам задника от тренировки. Състезавам се по най-добрия начин. Не се държа като дяволска глупачка публично или в социалните медии. Не смущавам себе си, спонсора си или семейството си, когато говоря или пиша. Храня се добре, спя добре, не приемам никакви добавки и се съобразявам с местонахождението си”, написа Бартолета в Twitter.





