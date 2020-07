Евертън привлече млад бранител от Марсилия

Евертън представи френския защитник Нилс Нкунку, който е най-новото попълнение на клуба. 19-годишният бранител пристига в град Ливърпул като свобден агент, след като договорът му с Олимпик Марсилия изтече в края на юни месец.

| We have signed France U19 left-back Niels Nkounkou on a free transfer from Olympique de Marseille.



Welcome to #EFC, Niels!