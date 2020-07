Естония приема кръг от Световния рали шампионат през 2020

Рали Естония ще стане кръг от Световния рали шампионат (WRC) през 2020 година. Това бе обявено от Международната автомобилна федерация (FIA) и промоутъра на шампионата по време на прес конференция, на която присъства и министър председателя на балтийската република, Юрий Ратас.

Рали Естония ще се проведе между 4 и 6 септември, като това ще даде рестарт на сезона във WRC след коронавирус паузата. През 2019 надпреварата в балтийската страна се проведе като демонстративен кръг за WRC. А високата оценка, която получи организацията е и една от причините Рали Естония да стана шампионатен кръг през тази година. Естонската надпревара ще се проведе на пресечен терен.

