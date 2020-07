Англия Александър-Арнолд говори за влиянието на Хендерсън и своите дебюти за Ливърпул 02 юли 2020 | 13:27 - Обновена Прочетена 449 0



копирано





“Хендо беше голям. Никога не бях имал силна връзка с някой от момчетата, защото винаги съм бил мълчалив, но той просто ме накара да се почувствам комфортно да бъда сред този тип хора. Накара ме да не се страхувам да допускам грешки и да не се чувствам сякаш не съм талантлив, колкото останалите момчета. След това не мислех прекалено за това да искам топката, така че поемах повече рискове и така станах по-добър играч. Trent: “Hendo was big. I never really had an amazing bond with any of the lads because I’ve always been quiet, but he made me comfortable being around them type of lads. He made me not be afraid to make mistakes, and not feel as though I’m not as talented as the other lads.” pic.twitter.com/p6kKO7DGHx — Anfield Watch (@AnfieldWatch) July 2, 2020 Срещу Тотнъм назоваха състава, а аз бях титуляр. Помня, че бях много объркан, защото не го бях очаквал. Беше толкова изнервящо, тъй като никога не бях играл пред 50-55 хиляди души. Това обаче беше един от най-добрите дни в живота ми. Преди мача с Юнайтед тренирахме в събота и след това пътувахме за Манчестър и нощувахме там. Беше просто обикновен футболен ден. Три часа преди началото на мача се разхождахме, мениджърът дойде при мен, обгърна ме с ръка и ми каза: “Готов ли си?” Бях толкова объркан. “Вътре ли си?”, попита ме той. “Да, да”, отвърнах му аз, при което той отговори: “ОК, трябваш ми като титуляр днес”. Каза ми, че ченето ми е паднало. Така и се почувствах, бях толкова шокиран. Върнах се в стаята си и се обадих на майка ми, а тя буквално избухна в сълзи. Бях запленен от звездите, както и нервен и много срамежлив. Всички обаче се опитаха да ми помогнат. Всички те разбраха колко изнервящо беше да попадна в състава. Trent: “I feel as though my debut was my proudest because, even though I always dreamed of winning the Champions League and winning trophies, you need to make your debut and I knew once I’d played that game, I was a Liverpool player. No one could ever take that away from me.” — Anfield Watch (@AnfieldWatch) July 2, 2020 Бих казал, че спечелването на Шампионската лига беше най-щастливият ми момент, определено най-щастливият. Чувствам сякаш дебютът ми е най-гордият момент, тъй като, въпреки че винаги съм мечтал да спечеля ШЛ и други трофеи, преди всичко трябва да направиш своя дебют. Знаех, че веднъж изиграл този мач, вече съм футболист на Ливърпул. Никой не би могъл да ми отнеме това. Хората може да си помислят, че съм арогантен, но знам, че мога да стигна възможно най-високо, ако работя достатъчно за това. Наистина усещам, че небето е лимитът”, сподели Александър-Арнолд в интервю за Red Bull. Десният бек на Ливърпул Трент Александър-Арнолд разказа за влиянието на капитана на тима Джордан Хендерсън върху него, както и за своите първи мачове за мърсисайдци. Защитникът дебютира за отбора при победа над Тотнъм на “ Анфийлд ” за Купата на лигата през октомври 2016 г., а два месеца по-късно записа първия си шампионатен двубой като титуляр срещу Манчестър Юнайтед на “ Олд Трафорд ”.“Хендо беше голям. Никога не бях имал силна връзка с някой от момчетата, защото винаги съм бил мълчалив, но той просто ме накара да се почувствам комфортно да бъда сред този тип хора. Накара ме да не се страхувам да допускам грешки и да не се чувствам сякаш не съм талантлив, колкото останалите момчета. След това не мислех прекалено за това да искам топката, така че поемах повече рискове и така станах по-добър играч.Срещу Тотнъм назоваха състава, а аз бях титуляр. Помня, че бях много объркан, защото не го бях очаквал. Беше толкова изнервящо, тъй като никога не бях играл пред 50-55 хиляди души. Това обаче беше един от най-добрите дни в живота ми. Преди мача с Юнайтед тренирахме в събота и след това пътувахме за Манчестър и нощувахме там. Беше просто обикновен футболен ден. Три часа преди началото на мача се разхождахме, мениджърът дойде при мен, обгърна ме с ръка и ми каза: “Готов ли си?” Бях толкова объркан. “Вътре ли си?”, попита ме той. “Да, да”, отвърнах му аз, при което той отговори: “ОК, трябваш ми като титуляр днес”. Каза ми, че ченето ми е паднало. Така и се почувствах, бях толкова шокиран. Върнах се в стаята си и се обадих на майка ми, а тя буквално избухна в сълзи. Бях запленен от звездите, както и нервен и много срамежлив. Всички обаче се опитаха да ми помогнат. Всички те разбраха колко изнервящо беше да попадна в състава.Бих казал, че спечелването на Шампионската лига беше най-щастливият ми момент, определено най-щастливият. Чувствам сякаш дебютът ми е най-гордият момент, тъй като, въпреки че винаги съм мечтал да спечеля ШЛ и други трофеи, преди всичко трябва да направиш своя дебют. Знаех, че веднъж изиграл този мач, вече съм футболист на Ливърпул. Никой не би могъл да ми отнеме това. Хората може да си помислят, че съм арогантен, но знам, че мога да стигна възможно най-високо, ако работя достатъчно за това. Наистина усещам, че небето е лимитът”, сподели Александър-Арнолд в интервю за Red Bull.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 449 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1