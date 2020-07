Звезда от Световния супербайк сменя отбора за 2021

Младата звезда на Световния супербайк шампионат (WSBK), Михаел ван дер Марк, ще премине в отбора на BMW за началото на сезон 2021. Новината идва само няколко дни след като ван дер Марк обяви своята раздяла с отбора на Yamaha в края на тази година. Точната продължителност на споразумението между BMW и нидерландецът не бе оповестена, но с нея, ван дер Марк става петия пилот в Супербайк, който си гарантира място за 2021 година. До този момент това направиха заводските пилоти на Kawasaki – Джонатан Рей и Алекс Лолс, звездата на Ducati – Скот Рединг и настоящия съотборник на ван дер Марк – Топрак Разгатьоглу.

NEWS : BMW Motorrad WorldSBK Team will race with @mickeyvdmark in 2021.

https://t.co/Lwl4YtrXlq#WorldSBK pic.twitter.com/E4cQdeTMmD— BMW Motorrad WorldSBK Team (@SMRWorldSBK) July 2, 2020