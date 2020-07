Портланд намери заместник на Ариза

Портланд Трейл Блейзърс привлече гарда Джейлън Адамс с договор до края на настоящия сезон, съобщиха от отбора от Националната Баскетболна Асоциация.

Финансовите параметри не бяха обявени официално, а Адамс ще замени ветерана Тревър Ариза за рестарта на сезона в Орландо. Медиите в САЩ информираха, че Ариза ще пропусне рестарта на Лигата във Флорида, за да изкара време заедно със сина си.



До момента 24-годишният Адамс бе част от дъщерния тим на Милуоки Бъкс в Джи Лигата - Уисконсин Хърд. Той записа средно по 20.9 точки, 5.2 асистенции, 4.9 борби и 1.7 отнети топки средно на мач, като завърши на втора позиция в класацията за MVP на сезона. Има и 40.1 процента успеваемост при стрелбата от зоната за три точки.



We have signed @10jadams as a substitute player for the remainder of the 2019-20 NBA season.



https://t.co/8TsAiRsdEZ