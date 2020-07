Янис: Това ще бъде най-трудната титла за този, който я спечели

Милуоки Бъкс е сред топ фаворитите за титлата от НБА, разбира се, благодарение на наличието на суперзвездата Янис Адетокумбо. Гръцкото крило на "елените" се утвърди като един от най-доминантните играчи в НБА, но според самия него "това ще бъде най-трудната титла за този, който я спечели".

"Момчетата ще са ръждясали. Ще хвърлят топката в трибуните, ще има грешки, но с всеки двубой нивото на баскетбола ще се подобрява", сподели Янис за ESPN.

Giannis on this years champion having an asterisk next to it: “I hear a lot of people saying it could have a star next to it. It’s going to be the toughest championship you could ever win.”



Points to the mental aspect of the bubble and how difficult it will be to pull this off.