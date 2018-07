БГ Футбол Митал за ЦСКА: Sorry, sorry 01 февруари 2008 | 17:53 0 0 0 0 12 Инвеститорът в ЦСКА Прамод Митал така и не дада ясен и категоричен отговор какви са бъдещите му планове към ЦСКА. На журналистическите въпроси "Продава ли ЦСКА", индиецът отговаряше със странното - sorry, sorry. Все пак Митал добави, че ако има време може и да намине за 60-годишнината на ЦСКА. СНИМКА: ГЕОРГИ КАЗАКОВ, SPORTAL.BG

