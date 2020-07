Смолинг и Алексис ще останат в Италия само до края на сезона в Серия “А”

Преотстъпените в Интер Рома футболисти на Манчестър Юнайтед , съответно Алексис Санчес Крис Смолинг , ще довършат сезона в настоящите си отбори, но това важи само за оставащите мачове в Серия “А”, обявиха “червените дяволи”.

“Двойката играчи на Манчестър Юнайтед Крис Смолинг и Алексис Санчес ще доиграят остатъка от сезон 2019/20 в Италия, след като беше постигнато споразумение за удължаването на техните договори за наем съответно с Рома и Интер. Смолинг ще остане на “Олимпико” до края на кампанията в Серия “А”, която в момента е предвидена да продължи до началото на август заради последиците от пандемията от COVID-19. Сделката с Интер за Алексис също беше удължена до първата седмица на следващия месец”, пише в официално съобщение на клуба.

The latest on @Alexis_Sanchez and @ChrisSmalling #MUFC