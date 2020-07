НБА ЛеБрон е искал да премине в Никс през 2010-а, но срещата им е била "катастрофа" 01 юли 2020 | 16:33 - Обновена Прочетена 444 0



Bill Simmons says the Knicks were LeBron’s first choice in free agency in 2010



"From everyone I've talked to, it's clear that the Knicks were the first choice. It was basically the Knicks' to lose, and they just couldn't stay out of their own way.“



(The Ringer) pic.twitter.com/QZkqFekVai — NBA Central (@TheNBACentral) June 29, 2020 Според него именно Никс са били първата опция на ЛеБрон, преди да се озове в Маями, но нещото, което го е отблъснало от потенциален трансфер в "Голямата ябълка", е била "катастрофалната" му първа среща с ръководството на Никс.

Когато стане дума за решенията на ръководството на Ню Йорк Никс, то трябва да се отбележи, че те са изключително разочароващи. Журналистът от The Ringer Бил Симънс припомни някои интересни подробности на аудиторията, свързани с интереса на нюйоркския тим към звездата ЛеБрон Джеймс през лятото на 2010-а.Според него именно Никс са били първата опция на ЛеБрон, преди да се озове в Маями, но нещото, което го е отблъснало от потенциален трансфер в "Голямата ябълка", е била "катастрофалната" му първа среща с ръководството на Никс. "Долан (собственикът на Никс) си беше Долан. Те не бяха подготвили нищо. Просто не можеше да е по-зле. Беше катастрофа. Мисля си, че като сложим и последното десетилетие на организацията, то можем да обобщим, че на тези хора просто не им пукаше за Никс", сподели Симънс в подкаста си.

Срещата им е протекла толкова разочароващо, че ЛеБрон дори не е искал да даде втори шанс на Долан и компания за преговори. От Bleacher Report припомнят, че Никс са имали свободни $34 милиона, с които да маневрират на трансферния пазар - достатъчни за двама сериозни свободни агенти на максимален договор. Вместо ЛеБрон, Никс се задоволяват с Амари Студамайър, който изиграва точно един сезон на пълни обороти, преди да бъде разкъсан от контузии.



