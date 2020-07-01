Изненада със съдията на Левски - Славия - голямо име ще свири мача

Най-добрият съдия на Франция Клеман Тюрпен ще ръководи столичното дерби между Левски и Славия в събота. Французинът идва у нас със своите систентите Никола Дано и Сирил Грингор. Четвърти съдия пък ще е най-добрият български рефер - Георги Кабаков.

Българският футболен съюз няма практиката да назначава чуждестранни съдии за мачовете от Първа лига, но по молба на Френската футболна федерация това ще стане факт за тази среща.

Никола Попов ще ръководи дербито ЦСКА-София и Лудогорец.



2 Юли 2020 г. Четвъртък 18:30 ч.

ФК Етър - ФК Витоша

ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов

СН: Деница Павлова Крумова



2 Юли 2020 г. Четвъртък 20:45 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК Черно море

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Петър Николов Джугански АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Валентин Желев Добрев



3 Юли 2020 г. Петък 18:45 ч.

ПОФК Ботев Враца - ФК Арда

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Георги Димитров Давидов

СН: Иван Захариев Вълчев



3 Юли 2020 г. Петък 21:00 ч.

ПФК Ботев - ПФК Дунав

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Станимир Илков Илков

4-ТИ: Валентин Станчев Железов

СН: Константин Делов Писков



4 Юли 2020 г. Събота 18:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Славия 1913

ГС: Clément TURPIN АС1: Nicolas DANOS АС2: Cyril GRINGORE

4-ТИ: Георги Николов Кабаков

СН: Георги Василев Йорданов



5 Юли 2020 г. Неделя 18:45 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Берое

ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров

СН: Ичко Лозев Лозев



5 Юли 2020 г. Неделя 21:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Пламенов Тодоров

4-ТИ: Волен Валентинов Чинков

СН: Йордан Костадинов Иванов



