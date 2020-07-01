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Левски Levski

Берое 1:2 Левски

последен:
28.06.2020

Левски - Славия

следващ:
04.07.2020

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Наско Сираков
треньор: Георги Тодоров
web: Левски / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Изненада със съдията на Левски - Славия - голямо име ще свири мача

01 юли 2020 | 15:42
Прочетена 1558
Изненада със съдията на Левски - Славия - голямо име ще свири мача

Най-добрият съдия на Франция Клеман Тюрпен ще ръководи столичното дерби между Левски и Славия в събота. Французинът идва у нас със своите систентите Никола Дано и Сирил Грингор. Четвърти съдия пък ще е най-добрият български рефер - Георги Кабаков. 

Българският футболен съюз няма практиката да назначава чуждестранни съдии за мачовете от Първа лига, но по молба на Френската футболна федерация това ще стане факт за тази среща.

Никола Попов ще ръководи дербито ЦСКА-София и Лудогорец.

2 Юли 2020 г. Четвъртък 18:30 ч.
ФК Етър - ФК Витоша
ГС:    Мустафа Севди Шефкет    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов                    
СН:    Деница Павлова Крумова     
 
2 Юли 2020 г. Четвъртък 20:45 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Черно море
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов                    
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
3 Юли 2020 г. Петък 18:45 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК Арда
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Георги Димитров Давидов                    
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
3 Юли 2020 г. Петък 21:00 ч.
ПФК Ботев - ПФК Дунав
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Мирослав Николаев Желев    АС2:    Станимир Илков Илков
4-ТИ:    Валентин Станчев Железов                    
СН:    Константин Делов Писков     
 
4 Юли 2020 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Славия 1913
ГС:    Clément TURPIN    АС1:    Nicolas DANOS    АС2:    Cyril GRINGORE
4-ТИ:    Георги Николов Кабаков                    
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
5 Юли 2020 г. Неделя 18:45 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Берое
ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров                    
СН:    Ичко Лозев Лозев     
 
5 Юли 2020 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ:    Волен Валентинов Чинков                    
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 

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Спортни новини		 Прочетена 1558

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Комуниста
(Гост) 9
отговор
01 юли 2020 | 15:59

И сега Бат Венци какво ше прай ? Развалихте му схемата. Рейтинг: 0 0

Комуниста
(Гост) 8
отговор
01 юли 2020 | 15:58

А бе хора, откога във мач от вътрешното ни първенство се назначават чужди съдии по "молба на Френската футболна федерация". Защо французите искат да назначават съдии в нашето първенство ? Преди време си спомням че назначаваха чужди съдии за финала на купата. Рейтинг: 0 1

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

свинчо
(Гост) 7
отговор
01 юли 2020 | 15:56

Ана бат Венци Ко правим сега да отложим мача Рейтинг: 2 0

Левски
(Гост) 6
отговор
01 юли 2020 | 15:53

А кой ще плаща!!!!! Рейтинг: 3 0

turci
(Гост) 5
отговор
01 юли 2020 | 15:52

А защо не сложиха французина на мача на ЦСКА с турците, страх го е някой от обективно съдийство ли ; ? Рейтинг: 5 2

Лайногорец
(Гост)
01 юли 2020 | 15:53

Страх, брато. Друго си е да сложиш Чинков или Никола Попов и да ти реши мача. Рейтинг: 2 1

Оп
(Гост)
01 юли 2020 | 15:55

Не са ли Цесека турците? Рейтинг: 3 0

x
(Гост) 4
отговор
01 юли 2020 | 15:51

тоя е много смешен садия гледал сам как свири в франция мачове много зле Рейтинг: 1 0

д
(Гост)
01 юли 2020 | 15:55

На един приятел на жена му е свирил. Не беше доволна - каза че българите били по-добри Рейтинг: 0 0

Spirtalska sgan
(Гост) 3
отговор
01 юли 2020 | 15:50

Adski nekadyrna statiq, obqsnete kakyv e motivyt na Frenskata federaciq da pra6ta svetoven refer v selskata ni iziq? Рейтинг: 4 0

хахаха
(Гост) 2
отговор
01 юли 2020 | 15:49

Ако пази Гошо Петков ще е голямо шоу Рейтинг: 3 0

ЦСКА
(Гост) 1
отговор
01 юли 2020 | 15:47

Лайногорец пак се е насрал от страх. Защо не го сложиха на мача с ЦСКА? Страаааах Рейтинг: 2 1 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                  Даниела Машева вече е зам.-главен прокурор

                
              

              

                
                  НАП, ДАНС и ГДБОП тръгнаха по Черноморието
                
                
                  НАП, ДАНС и ГДБОП тръгнаха по Черноморието

                
              

              

                
                  МС предлага промени в Закона за съдебната власт
                
                
                  МС предлага промени в Закона за съдебната власт

                
              

              

                
                  Доц. Мангъров:  Проф. Мутафчийски няма да излезе прав с мрачната си прогноза
                
                
                  Доц. Мангъров:  Проф. Мутафчийски няма да излезе прав с мрачната си прогноза

                
              

              

                
                  Втори служител на община Варна е заразен с коронавирус
                
                
                  Втори служител на община Варна е заразен с коронавирус

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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