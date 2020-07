Атанасийевич победи коронавируса

View this post on Instagram

Che siano dei bravissimi medici... questo lo sanno tutti. Ma sono molto, molto di più! Sono il top che un atleta possa sperare di avere nello staff medico, sono delle persone fantastiche e sono degli amici veri! Grazie di cuore a Prof.Caraffa,Dott.Trinchese,Marco Pellegrino,Rosario Petruccelli,Chiara Fiandra e loro team @caraauro @ermanno_trinchese @pelleo11 @rosariopetruccelli #nonciarrendiamo #Perugia @sirsafetyperugia #menisco Si precisa che si tratta di una foto archivio di una precedente infiltrazione di PRP

A post shared by Aleksandar Atanasijevic (@aleksandar.atanasijevic__14) on May 3, 2020 at 4:30am PDT