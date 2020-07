НБА Бруклин най-сетне се разплати с играч, пенсиониран от 3 години 01 юли 2020 | 14:20 - Обновена Прочетена 67 0



копирано





... Deron Williams receives him final paycheck today after the Nets stretched his contract over 5 years at approximately $5.5 million/year.



His last game with the Nets? May 1, 2015 https://t.co/ZPP9ZGgguQ — Anthony Puccio (@APOOCH) June 30, 2020 През 2012-а трикратният участник в "Мача на звездите" Уилямс подписа петгодишен договор на стойност 98 милиона с "мрежите". Представянето му обаче беше под очакванията и след сезон 2014/15 Нетс се отказаха от услугите му, въпреки че оставаха още около 43 милиона от договора му. Тогава се случи и сделката, която целеше да изплати на Уилямс по 5.5 милиона в следващите пет години. Останалите 14.4 милиона пък бяха покрити от следващия му отбор - Далас Маверикс.



D-Will's last day on the Nets payroll is today, per @APOOCH



Brooklyn has been paying him around $15K per day over the last five years pic.twitter.com/4NqLEA3wFN — Bleacher Report (@BleacherReport) June 30, 2020 За последно бившата звезда на Юта Джаз изигра 20 мача за Кливланд Кавалиърс през 2016/17, когато завърши със 7.5 точки и 3.6 асистенции. Общо в кариерата си е участвал в 845 двубоя от Лигата на извънземните, постигайки средни показатели 16.3 точки и 8.1 асистенции. Бруклин Нетс най-сетне се освободи от дебелия договор на Дерон Уилямс. Толкова дебел, че бившият плеймейкър получаваше пари от клуба в последните пет години, макар че го напусна още през 2015-а. Последното разплащане е било направено вчера и договорът му с организацията официално е приключил, информира близкият до клуба Антъни Пучио.През 2012-а трикратният участник в "Мача на звездите" Уилямс подписа петгодишен договор на стойност 98 милиона с "мрежите". Представянето му обаче беше под очакванията и след сезон 2014/15 Нетс се отказаха от услугите му, въпреки че оставаха още около 43 милиона от договора му. Тогава се случи и сделката, която целеше да изплати на Уилямс по 5.5 милиона в следващите пет години. Останалите 14.4 милиона пък бяха покрити от следващия му отбор - Далас Маверикс.За последно бившата звезда на Юта Джаз изигра 20 мача за Кливланд Кавалиърс през 2016/17, когато завърши със 7.5 точки и 3.6 асистенции. Общо в кариерата си е участвал в 845 двубоя от Лигата на извънземните, постигайки средни показатели 16.3 точки и 8.1 асистенции. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 67

1