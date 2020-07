Дреймънд: Лейкърс са фаворити, защото имат ЛеБрон Джеймс

Крилото на Голдън Стейт Уориърс Дреймънд Грийн за първи път от седем години насам няма да участва в заключителната фаза от сезона в НБА - плейофите. Все пак 30-годишният баскетболист посочи своя фаворит за трофея. Според Дреймънд отборът на ЛА Клипърс е бил основният заподозрян за титлата през сезона, но след паузата мнението му се изменя в полза на ЛА Лейкърс.

"Мисля, че Лейкърс са фаворити, защото имат ЛеБрон Джеймс. Той може да се приспособи към всяка ситуация. И според мен той е вероятно най-дисциплинираният играч, който някога сме виждали в НБА. Това ще бъде от значение в Орландо. Да имаш ЛеБрон в отбора си ти дава леко предимство в настоящата ситуация", заяви Дреймънд в предаването на ESPN "Jalen & Jacoby".

