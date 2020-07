eSports Показаха обложката на NBA 2K21 01 юли 2020 | 12:38 Прочетена 115 0



It's Time #NBA2K21 pic.twitter.com/19kMlpiiJP — NBA 2K21 (@NBA2K) June 30, 2020 "Това е специален момент за кариерата ми в НБА. От години съм фен на NBA 2K и обожавам как играта представлява всички аспекти на баскетболната култура. Запален съм по поредицата, така че за мен е чест да се присъединя към другите велики играчи от Лигата, които бяха на корицата преди мен. Благодарен съм на всички мои фенове и нямам търпение всички да се докоснат до играта по-късно през годината", заяви Дейм при представянето.



Лилард ще бъде на обложката на версиите за PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows PC и Google Stadia системите. Той няма да бъде единственият играч с обложка, тъй като за новите системи - PS5 и Xbox Series X, корицата ще бъде различна и лицето за тях ще бъде друг баскетболист, който ще бъде обявен утре. Лидерът на Портланд Трейл Блейзърс Деймиън Лилард ще грее на обложката на следващата част от поредицата баскетболни симулатори - NBA 2K21.



