Мхитарян остава в Рома

"Много съм доволен. Има неща, които все още не съм постигнал тук. Радвам се, че престоят ми ще продължи", заяви арменският халф пред официалния сайт на "вълците".

MICKI STAYS



We've agreed a deal that will see @HenrikhMkh stay until the end of the current season, with a preliminary agreement for the 2020-21 campaign too!

Арсенал предпочиташе да продаде 31-годишния халф, но в крайна сметка двата клуба са се разбрали за продължаване на наема и това се оценява като голям успех на изпълнителния директор на Рома Гуидо Фиенга. Феновете на Рома получиха добра новина от ръководството на клуба, което се похвали, че е постигнало споразумение с Арсенал за удължаването на наема на Хенрих Мхитарян . Арменецът ще остане на " Олимпико " не само до края на сезона, но и през следващата кампания."Много съм доволен. Има неща, които все още не съм постигнал тук. Радвам се, че престоят ми ще продължи", заяви арменският халф пред официалния сайт на "вълците".Мхитарян беше привлечен миналото лято и се включи много силно в състава на Пауло Фонсека . От началото на сезона той има 6 гола и 3 асистенции в Серия "А".Арсенал предпочиташе да продаде 31-годишния халф, но в крайна сметка двата клуба са се разбрали за продължаване на наема и това се оценява като голям успех на изпълнителния директор на Рома Гуидо Фиенга.

