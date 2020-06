Англия Лампард: Печелим с елементи, върху които работихме на тренировките 30 юни 2020 | 20:51 - Обновена Прочетена 229 0



"Щастлив съм, че печелим мачовете с елементи от играта, в които наблегнахме на тренировките. Показахме се като стомана срещу Манчестър Сити. Имаше много мачове, в които имахме шансове, но не ги оползоторихме. Реализираме по-редовно и ще се стремим да продължим по този начин", заяви Лампард.



Двете нови попълнения Челси



Good news Chelsea fans! Frank Lampard reveals when Timo Werner and Hakim Ziyech will arrive in Cobham for squad training pic.twitter.com/4kKjZaBbmX — The Sun Football (@TheSunFootball) June 30, 2020

"Хаким не е играл от известно време, а Тимо завърши през уикенда. Ще формулираме план за тях, който ще изглежда малко по-различно и ще преценя как да подподим, независимо дали това означава работа с колектива или някаква физическа подготовка в по-кратък срок за тях самите", допълни Лампард.

