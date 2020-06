Бари Хърн: Надяваме се Световното да е пред публика

Президентът на World Snooker Tour Бари Хърн съобщи в социалната мрежа Twitter, че се надява и работи по въпроса Световното първенство по снукър в “Крусибъл” да се проведе с присъствието на публика.

“Надяваме се да не е (Световното) пред закрити врати. Да почакаме и да видим. Работим по въпроса, опитваме се и ще има решение скоро”, написа Хърн в серия от “туитове”.

Every player has been contacted with help on visas / air tickets / financial help etc. Impossible to do more but with over 90 per cent wanting to play and prepared to travel the event has to go on. Unprecedented times but we will continue to deliver our events.