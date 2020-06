Автомобили Audi e партньор на събитието на Red Bull "Air and Water Need Good Wings" 30 юни 2020 | 15:48 - Обновена Прочетена 126 0



Audi е партньор на събитето Air and Water Need Good Wings, което се организира от Red Bull на 30-ти юни. Проектът е първото по рода си трансдисциплинарно екстремно състезание, обединяващо надпревара с кайтсърф и парапланер.Атлетите Веселин Овчаров и Никола Абаджиев ще прекосят страната от запад на изток по продължението на река Дунав. От Ново село, Видинско до Силистра по въздух и вода. До началната точка Никола Абаджиев ще пътува с Audi Q3, многофункционален SUV модел със надеждно присъствие на пътя.Спортистите ще се състезават, като Весо Овчаров ще бъде в полет с парапланер над дунавската равнина, а Коки ще се движи по реката с кайтсърф. Стартът е в 7:00 часа сутринта, като двамата ще трябва да изминат възможно най-дълго разстояние в рамките на 12 часа. Всеки желаещ да види преминаването на Коки, ще има възможност да го засече в някой от големите градове по река Дунав: Видин, Лом, Козлудуй, Никопол, Свищов, Русе, Силистра.Весо Овчаров ще бъде забелязан в небето над Белоградчик, Монтана, Плевен, Бяла, Разград, Шумен и Добрич.Надпреварата на състезателите може да се проследи в реално време онлайн.- Трансдисциплинарно екстремно състезание, обединяващо надпревара с кайтсърф и парапланер- Атлетите на Ред Бул Никола Абаджиев и Веселин Овчаров прекосяват страната от запад на изток- Многофункционалният SUV Audi Q3 e автомобилът, който шофира Никола АбаджиевНовият Audi Q3 е SUV с множество разностранни таланти. Втората генерация на модела е значително по-функционална благодарение на увеличения вътрешен простор, гъвкавия вътрешен обем и многобройните практични детайли. Мускулестата предна част на новия Audi Q3 се доминира от предната решетка Singleframe в октагон-дизайн. Интериорната концепция осигурява много място: в зависимост от позицията на задните седалки и техните облегалки, багажното отделение побира до 675 литра, а при сгънати седалки вместимостта му достига до 1.525 литра. Дъното на багажника може да се настройва в три позиции на височина, а ниският ръб на товарене е разположен на 748 милиметра над земята и улеснява боравенето с тежки товари. Компактният SUV може да се похвали с многобройни иновативни инфо-развлекателни решения - дигитален кокпит и MMI touch-дисплей. Интелигентни асистиращи системи подпомагат водача при шофиране в града, при паркиране и на далечни разстояния, като добавят още комфорт към новия Audi Q3. 0



