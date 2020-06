Капитанът на юношеския отбор на Барселона напуска, за да премине в Манчестър Юнайтед

Капитанът на юношеския отбор на Барселона до 16 години Марк Хурадо обяви, че напуска клуба. По всяка вероятност той ще премине в академията на Манчестър Юнайтед.

"Никога не е лесно да напуснеш отбора, който ти е дал всличко. Барселона е мой втори дом и мое второ семейство, в което аз се развих като играч и като човек. Днес е време да кажа сбогом, но не и преди да благодаря на всички, които ми помагаха от първия ми ден тук през 2011 година", написа 16-годишният Хурадо в профила си в "Инстаграм".

Десният краен защитник е смятан за един от най-талантливити играчи в академията на Барселона и каталунците искаха да го задържат подобно на съотборника му Ансу Фати, но самият Хурадо е предпочел да напусне.

Marc Jurado has announced his departure from FC Barcelona. He will join the #MUFC Academy where he will play with the U18s. [IG] pic.twitter.com/LY4x2vCKmw