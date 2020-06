Баскетбол Официално: Швед преподписа с Химки 30 юни 2020 | 12:27 - Обновена Прочетена 46 0



Алексей Швед остаётся в «Химках»! Контракт с лучшим российским игроком подписан на три года / Alexey Shved stays at Khimki! The best russian player has signed the new three year contract with the club! @VTBUL @EuroLeague pic.twitter.com/rUO6iS8poq — BC Khimki (@Khimkibasket) June 30, 2020 През последния сезон Швед записа по 21,4 точки, 6,2 асистенции и 2,7 борби при 31 игрови минути средно на мач в Евролигата. През 2018 година Швед спечели приза "Алфонсо Форд" за най-добър реализатор в Евролигата.

Смотрим, как проходило подписание контракта с нашей звездой / Check our club's TV report about the signing.https://t.co/XTeVGoYsdq — BC Khimki (@Khimkibasket) June 30, 2020 Руският национал Алексей Швед подписа нов договор с Химки, съобщи клубът от ВТБ Лигата. Контрактът е за три години до лятото на 2023 година. 31-годишният гард бе свързван с евентуално завръщане в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада, където игра между 2012 и 2015 година, но в крайна сметка предпочете да остане в родината си. Той играе за Химки от 2015 година, а в началото на кариерата си - между 2006 и 2012 година, бе част от състава на ЦСКА Москва. През 2018 година Швед спечели приза "Алфонсо Форд" за най-добър реализатор в Евролигата. 0



