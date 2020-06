Тенис Отмяната на "Уимбълдън" няма да е фатална за британския тенис 29 юни 2020 | 14:45 - Обновена Прочетена 74 0



It will be worth the wait...



Narrated by The Duchess of Cambridge#WimbledonRecreated | @KensingtonRoyal pic.twitter.com/IhodkS7i61 — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2020 "Това решение няма да ни се отрази много. Чудесно е, че имахме застраховка", заяви пред британските медии Люис, който ще се оттегли като изпълнителен директор през следващия месец. "Все още сме в много добра позиция, финансово сме стабилни. Британският тенис ще бъде доста добре защитен", добави той.

Where there's a will, there's a way #WimbledonRecreated | @BBCSSO pic.twitter.com/78oLr8W69C — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2020



