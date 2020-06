Аталанта обяви трансфера на халф от Ювентус

От Аталанта официално обявиха трансфера на халфа Симоне Мураторе, който пристига от Ювентус за сумата от 7 млн. евро. Неговият договор с новия му клуб ще е за следващите 4 сезона. 22-годишният играч записа дебюта си в Серия “А” преди няколко дни, когато влезе като резерва за “бианконерите” в мача им срещу Лече . Той беше капитан на дубъла на “Старата госпожа”.

“Аталанта представлява чудесна възможност за мен. Възнамерявам да дам най-доброто от себе си, за да се отплатя за вярата на клуба в мен. Всички виждат какво прави Аталанта в Серия “А” и Европа. Много съм щастлив да мога да нося тази фланелка. Сега нямам търпение да започна работа с господин Гасперини и новите ми съотборници”, заяви Мураторе пред клубния сайт.

Simone #Muratore è un giocatore dell'Atalanta! Benvenuto Simone!



Simone Muratore is an #Atalanta player! Welcome Simone! #WelcomeMuratore #GoAtalantaGo https://t.co/A76MECnEOH