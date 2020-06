Чави призна, че се подготвя за треньорския пост на Барселона

“Най-голямата ми надежда в момента е да бъда треньор на Барса и да се върна в Барса, за да триумфирам. Не аз, а тези футболисти и Барса да триумфират. Затова нашият треньорски щаб вече много се подготвя, което ни носи голямо вълнение. Дали ще бъда част от нечия президентска кандидатура? Мисля, че да. Аз съм клубна личност. Бих искал да имам всички обстоятелства, за да се върна в подходящия момент и да започна проект от нулата.

Xavi says he and his coaching staff are 'preparing' to coach Barcelona pic.twitter.com/5Adp5Wtckh