Тенис Зверев се вихри на парти, Кирьос веднага реагира 29 юни 2020 | 11:25 Прочетена 485 0



Едва 6 дни по-късно обаче се включи в парти в частен клуб на плажа. Германският тенисист от руски произход беше в компанията на гаджето си - модела Бренда Патея, и на дизайнера Филип Плейн. За разлика от Корона партито в Белград, този път Саша не си свали ризата и не си сложи кофа на главата, но видимо се веселеше в претъпкана с хора стая.

Sascha Zverev six days ago after Adria Tour coronavirus cluster:



“I deeply apologize to anyone that I have put at risk...I will proceed to follow self-isolating guidelines...stay safe .”



Sascha Zverev four hours ago: pic.twitter.com/vqBXvYdxkv — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 28, 2020 Кадри от заведението бяха качени в "Туитър" от известния журналист Бен Ротенберг. Първият, който разкритикува седмия в ранглистата купонджия, беше Ник Кирьос: "Събудих се и видях, че противоречиви неща продължават да се случват по света, но едно, което се отличи за мен беше да видя как Саша Зверев отново… Отново! Колко голям егоист може да бъдеш?".



Nick Kyrgios: "Sascha Zverev again man, again, again, how selfish can you be? How selfish can you be?



"at least have the audacity to stay inside for 14 days"



"pissing me off, this tennis world is pissing me off, seriously. How selfish can you all get?"



I see no lies tbh... pic.twitter.com/egcxH0HL2K — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) June 29, 2020 Кирьос, който е известен с голяма си уста, добави: "Ако имаш смелостта да публикуваш в "Туитър", че ще поправиш държанието си и на своя инициатива ще се изолираш за 14 дни, че се извиняваш на хората, че поставяш здравето им под риск, поне си стой вкъщи за тези 14 дни. Стой там с приятелката си за 14 дни. "Господи, това ме вбесява. Този тенис свят ме вбесява, сериозно. Колко големи егоисти може да сте всички?".



В същия ресторант на Френската Ривиера бил забелязан и френският тенисист Люка Пуй, но той нямал контакт със Зверев.

