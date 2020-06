Вернер: Разбира се, че ме боли, че не мога да помогна на Лайпциг в ШЛ

“Разбира се, че ме боли, че не мога да помогна на Лайпциг в Шампионската лига. Но от 1 юли съм играч на Челси и оттогава нататък този клуб ще ми плаща заплатата. Беше ясно за всички страни - за Челси, за РБ и за мен, че трябва да уредим това. Разбира се, че се опитвах да мисля за проблема с Шампионската лига възможно най-малко, защото беше ясно, че ще се наложи да нараня единия отбор. Затова моят агент в крайна сметка се разбра с клубовете.

Timo Werner explains why he won't play in the Champions League with RB Leipzig ‍ pic.twitter.com/tbhMQqJ3PW