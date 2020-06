Малдини: Донарума е най-добрият вратар в света

Техническият директор на Милан Паоло Малдини коментира ситуацията около договорите на двама от ключовите играчи на тима - Джанлуиджи Донарума

“Определено задължение на Милан е да се опита да задържи важен играч като Джиджо. Заради това, което той представлява като символ - играч, който е продукт на нашата академия. Също така, защото, според моето скромно мнение, той е най-добрият вратар в света. Що се отнася до Ибрахимович, това са две различни ситуации. Договорът на Джиджо не изтича сега, докато това важи за този на Ибра”, заяви Малдини пред DAZN.

