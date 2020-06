Баскетбол След 12-годишна суша АЛБА (Берлин) отново е шампион на Германия 28 юни 2020 | 18:03 - Обновена Прочетена 181 0



FINAL SCORE | Da ist das Ding für @albaberlin

Zehn Siege in zehn Spielen machen die erste Meisterschaft seit 2008 perfekt - Herzlichen Glückwunsch!

Днешната среща се оказа протоколна само след една четвърт игра, тъй като столичани направиха серия от 10:0 в края на първия период дръпнаха с 10 точки в срещата и 33 в общия резултат. Оттам нататък интрига нямаше, като в последната част Лудвигсбург се представиха силно и стопиха дефицита си на една точка в мача, завършил при 74:75 за АЛБА.



DOUBLE-SIEGER 2020!



Unser Team krönt seine tolle Entwicklung in den letzten Jahren mit dem Double aus Meisterschaft und Pokalsieg!



АЛБА (Берлин) е шампион на Германия за девети път в своята история! "Албатросите" завоюваха първата си титла от 12 години насам, след като във втория мач от финалната серия отново се наложиха над симпатичния тим на Лудвигсбург със 75:74 (21:11, 21:24, 25:19, 8:20), за да спечелят дълго чаканата титла с общ резултат от двата финални мача 163:139.Днешната среща се оказа протоколна само след една четвърт игра, тъй като столичани направиха серия от 10:0 в края на първия период дръпнаха с 10 точки в срещата и 33 в общия резултат. Оттам нататък интрига нямаше, като в последната част Лудвигсбург се представиха силно и стопиха дефицита си на една точка в мача, завършил при 74:75 за АЛБА.Мартин Хермансон и Нилс Гифи се разписаха с по 14 точки за шампионите, докато Маркус Ериксон и Ландри Нноко добавиха съответно по 13 и 12. Томас Уимбъш направи пореден силен мач за Лудвигсбург с 19 точки 8 борби. Джалийн Смит се отчете с 15, а Ник Вайлер-Баб записа "дабъл-дабъл" - 14 точки и 11 борби.



