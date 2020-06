Шефилд Юнайтед 0:1 Арсенал, Пепе откри от дузпа (гледайте тук)

Домакините бяха по-опасни в началото, макар че Арсенал владееше много повече топката. В деветата минута Лунстрам се разписа, но попадението правилно бе отменено заради засада. Няколко минути след това "остриетата" имаха нова добра възможност. Дълго изпълнен тъч бе пратен в наказателното поле, където Мустафи и Макбърни скочиха на задна греда за топката, която в крайна сметка премина на сантиметри встрани.

В 23-тата минута Башам фаулира Лаказет в наказателното поле - дузпа за гостите. Никола Пепе бе точен от бялата точка, давайки аванс на лондончани. Това бе първият точен удар в актива на гостите.

12/13 - Both Arsenal and Nicolas Pépé have scored 12 of the last 13 penalties they've taken in all competitions, with the Ivorian winger netting both of his spot-kicks for the Gunners this season. Dispatched. #EmiratesFACup pic.twitter.com/SHLY9maELb