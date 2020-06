НБА НБА планира промени в екипите на играчите 28 юни 2020 | 13:36 Прочетена 336 0



The NBA and NBPA are planning to allow players to replace the last name on their jerseys with statement on social justice, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 28, 2020 Според него ръководствата на НБА и Асоциацията на играчите вече са изпратили подробностите по посочения план снощи, като също така са споделили идеята си с официалния доставчик на екипите Nike.

Всички играчи от НБА ще получат възможността да заменят името на гърба на потниците си със съобщения, които да са свързани със социалната справедливост при рестарта на сезона в Орландо, твърди репортерът от The Athletic Шамс Чарания.Според него ръководствата на НБА и Асоциацията на играчите вече са изпратили подробностите по посочения план снощи, като също така са споделили идеята си с официалния доставчик на екипите Nike. "Ние просто се опитваме да хвърляме светлина върху различните въпроси, свързани със социалната справедливост, за които момчетата от Лигата продължават да говорят всекидневно. Хората си казват, че когато пристигнем в Орландо няма да ни интересува социалната справедливост. С тези потници това няма да е така", заяви президентът на Асоциацията на играчите Крис Пол.

Както вече стана известно, рестартът на сезона се дава на 31 юли сутринта с мач между Юта Джаз и Ню Орлиънс Пеликанс от 1:30 българско време. От 4:00 пък е дербито на Лос Анджелис - Лейкърс срещу Клипърс.



