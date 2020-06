Волейбол Мартин Атанасов: Изолацията ми дойде като приятна почивка, открих градинарството 28 юни 2020 | 12:07 - Обновена Прочетена 223 0



Мартин Атанасов се утвърди като един от младите играчи с все по-осезаемо присъствие в основата на националния ни тим. Посрещачът, който от новия сезон ще играе в Турция, започна тренировки със своите съотборници на лагера в София, като заяви, че е много доволен от оставането на Силвано Пранди начело на „лъвовете“. View this post on Instagram A post shared by Martin Atanasov (@ma.atanasov) on Jun 21, 2020 at 10:41am PDT Ето още какво разказа Мартин Атанасов за BGvolleyball.com за себе си по време на пандемията, националният тим и бъдещето на клубно ниво.



Как и къде прекара социалната изолация? Когато започна тази извънредна ситуация, бях във Франция. За радост успях да се прибера един ден, преди да затворят летищата в страната. Извадих някакъв страхотен късмет. От клуба ни уведомиха, че затварят всички зали и няма повече да тренираме. Предложиха ни, който иска да остане, който иска да си тръгне. Аз избрах да се прибера, защото в такива ситуации е много по-добре да си със семейството си, отколкото да си сам, особено в чужбина. Веднага си купих билет и на следващия ден се прибрах. Социалната изолация я прекарах във вилата ни до София. Чист въздух, къща, беше много приятно, не мога да се оплача. Намирах си различни занимания, разходки, а в дворчето майсторях разни неща. Затова изобщо не съм я усетил толкова изолацията, както хората в големите градове. Значи може да се каже, че ти е било като една почивка? Да, определено, за мен бе една по-дълга почивка. За първи път ми се случва да изкарам толкова дълго време, без нищо да правя професионално. Единствено вкъщи раздвижване и разходки в планината. И от време на време - леки кросчета. Не мога да се оплача – много хубаво ми дойде тази почивка. Може би за някои професионални спортисти много добре се отрази това прекъсване на всичко. Като каза по работа по дворчето, градинарството ли откри? Опитах се (смее се). Искахме с баща ми да си нагласим по-хубаво дворчето. Обсъждахме какво да направим, какво да купим, какви цветя да засадим, да окосим тревичката - разни такива неща. Желанието ни бе да го направим по-уютно, понеже знаехме, че ще прекараме по-дълго време там. И това бяха приятни занимания. Друго някое хоби намери ли? Друго хоби не. Единственото нещо, което открих и не съм знаел, че мога да правя, е да седя, без да правя нищо съществено. Даже ми беше доста гузно, че си седя така и не правя абсолютно нищо. А социалните контакти липсваха ли ти? Социалните контакти – да, със сигурност. В смисъл да съм с приятели, да имаме събирания и излизания... На тези години, на които съм аз, няма как това да не липсва. Но веднага след като отпуснаха мерките, си наваксах, така да се каже. Какво бе първото щуро нещо след свалянето на мерките? Чак щуро - не. Първото нещо бе да се събера с една моя група приятели, с които всяка година си се събираме. И така, един много хубав купон си направихме в къщата на един приятел. Общо взето, в началото, когато почнах да излизам в София, от толкова дълго време без близки контакти, някак ми беше странно в началото. Малко може да се каже, че бях леко асоциален. Познаваш много добре Силвано Пранди. Твоят коментар неговото оставане начело на националния тим и избора на Ники Желязков като негов помощник? Мисля, че това е най-добрия избор в момента. Сами видяхте, на олимпийската квалификация в Берлин, в какво добро положение бе отборът. Аз мога да кажа, че бяхме в изключителна форма, на много високо ниво. Просто не извадихме късмет накрая. Мисля, че със Силвано и с Желязков като помощник, ще се получи много добра работа. Миналата година бе италианец помощник-треньорът, сега е българин. Федерацията ще разчита на българи за целия щаб. И това ще допринесе за още по-голям колектив вътре в отбора. За мен е най-доброто решение. Има доста млади състезатели, които за първи път са извикани в националния отбор. Пранди много добре си разбира от работата, особено много добре знае как да подхожда с младите състезатели. Утвърди се като един от младите, но вече с опит играчи.. Не се считам за опитен. Аз за себе си знам, че има още много да уча и да продължа да се развивам. За това се радвам, че Пранди остава, защото с него много добре се работи. Като млад състезател много добре ти помага да се развиеш в бъдеще. Предстои двумесечен лагер без мачове, как възприемаш тази ситуация? От една страна е доста странно, защото никога не е било - толкова дълга подготовка без мачове. От друга страна е хубаво, понеже много дълго време нищо не сме правили. Всеки има ангажименти с клубните си отбори, които наближават. Мен лично ме викат за старт на подготовката на 6 юли, само че понеже съм с националния отбор ще закъснея. През този дълъг период с националния тим ще имаме възможност да се опознаем с момчетата, защото за квалификацията през януари няма да има никакво време за подготовка. Може да се каже, че този тренировъчен процес сега ни е подготовката за европейската квалификация. Така че федерацията доста добре организира нещата и си е свършила работата засега. Като заговорихме за клуб, в медиите се завъртя, че ще ходиш в Италия, но избра Турция. Защо? Много бяха сложни нещата заради коронавируса. Като цяло, за мен приоритет бе Италия. Понеже там беше най-силното първенство. Уточнявам – беше, защото от следващия сезон съм убеден, че няма да е така. Доста сериозни състезатели си тръгнаха заради финансовата гледна точка. Защото почти всички клубове, дори и най-големите отбори смъкнаха бюджетите с 30-40 % надолу. Това е причината и класните волейболисти да предпочетат други първенства. Аз исках да играя в най-силното първенство, но видях, че то няма да е такова. Затова започнах да търся други варианти. В Турция, от финансова гледна точка, мога да кажа, че не са се променили толкова нещата. Доста силни играчи подписаха там. И шампионатът ще стане доста интересен. Отборът, в който отивам – Зираатбанк има много големи амбиции. За мен това бе важно - да играя в клуб, който иска да печели. А те искат да вземат всичко – Купата , първенството и европейската купа. Това ми дойде много мотивиращо. На всичкото отгоре, треньорът и част от щаба са италианци, а с тях се работи качествено. Аз отивам в този клуб, защото има италиански щаб и искам да се развивам напред. Първенството ще е доста интересно и аз съм много мотивиран за новия сезон.

