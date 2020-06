Реал няма да включва клауза за откупуване в сделката с Интер за Хакими

Football Italia излиза с интересни подробности около очаквания трансфер на Ашраф Хакими от Реал Мадрид в Интер тази сутрин.

В последните дни неочаквано се появиха редица информации, че мароканецът ще премине при "нерадзурите" срещу 40 милиона евро и заплата от 5 милиона на сезон. Мадридчани обаче няма да имат възможност да включат клауза за откупуване в договора между двата клуба, практика, която имат с много от младите си и перспективни играчи.

Achraf Hakimi to Inter, here we go! Total agreement for €40M + €5M add ons to Real Madrid on permanent deal. Buy back clause has never been discussed - no chance. He’ll join Inter on next week also with medicals and official announcement @DiMarzio @SkySport #Inter #Hakimi