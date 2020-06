Моторни спортове Кевин Харвик триумфира в първото състезание от историческия двоен уикенд на НАСКАР 28 юни 2020 | 09:20 - Обновена Прочетена 103 0



Кевин Харвик прекъсна своята негативна серия от 38 поредни старта без победа на „Поконо Рейсуей“, след като триумфира в първото от две състезания този уикенд. Пилотът на Stewart-Haas Racing удържа късния поход на Дени Хемлин (Joe Gibbs Racing), с което завоюва своя трети успех от началото на сезона в НАСКАР Къп Сериите, като и трите са записани след коронавирус паузата. Подиумът в Лонг Понг (Пенсилвания) бе допълнен от стартиралия първи Арик Алмирола (Stewart-Haas Racing). Retweet to congratulate @KevinHarvick on his WIN at Pocono! pic.twitter.com/fjCVgnueiS — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) June 27, 2020 Първият етап от надпреварата бе спечелен от шампиона за 2018, Джоуи Логано (Team Penske), който надви Алмирола и своя съотборник Райън Блейни за четвъртата си етапна победа този сезон. Във втората част десетте точки отидоха при Алмирола, а втори и трети останаха Логано и Мартин Труекс-младши (Joe Gibbs Racing). В последния трети етап, Харвик успя да се изкачи до лидерската позиция по време на последните пит стопове, които се проведоха при зелен флаг на трасето. Двукратният шампион в Къп Сериите бе един от първите посетили своите механици, след което наложи много високо темпо с новите си гуми и излезе в челото 17 тура преди края, след което удържа напъна на Хемлин, който бе с по-свежи гуми в последните обиколки. No rest for the teams tonight!



Everyone’s working hard to get ready for Race #2 of our @NASCAR Doubleheader Weeked! #Pocono350 #PoconoDouble | #NASCAR pic.twitter.com/Vf2U05r2rD — Pocono Raceway (@PoconoRaceway) June 28, 2020 В днешната надпревара Харвик ще стартира от 20-о място докато завършилият на същото това 20-о място вчера, Райън Приис, ще потегли първи. Днешният старт също така ще бъде и с 10 обиколки (25 мили) по-дълъг. Второто състезание в този исторически уикенд за НАСКАР стартира от 23 часа българско време.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт"

