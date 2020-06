Отложеното Инди 500 ще приеме фенове

Перлата в короната на Индикар, Индианаполис 500, ще приеме фенове въпреки бушуващата пандемия от коронавирус. Легендарната надпревара бе отложена от 24 май за 23 август заради COVID-19, като по този начин това ще е първият път в историята на състезанието, в който то няма да се проведе през месец май.

Първоначално, не бе сигурно дали фенове ще бъдат допуснати, но вчера президентът на трасето, Джей Дъглъс-Боул потвърди, че на 23 август фенове ще има, но капацитетът на трибуните ще бъде намален на 50%.

„Мотивиране сме да проведем Инди 500 на 23 август и ще приемем фенове на най-великото състезателно трасе в света. Капацитетът ще бъде намален наполовина, като ще приложим и други мерки за безопасност, който предстой да бъдат финализирани. Конкретните планове ще бъдат обявени в близките седмици“, се каза в обръщението на Дъглъс-Боул.

