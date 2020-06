Световен футбол Роналдиньо обмисля завръщане, за да играе при Марадона 27 юни 2020 | 11:03 Прочетена 472 0



копирано





Според аржентински медии Марадона има желание да го включи в отбора, а Роналдиньо е склонен да се съгласи. За последно той играе с екипа на Флуминензе през 2015 г.



Един от основните проблеми завръщането на бразилеца да се осъществи е, че той все още е под домашен арест в столицата на Парагвай Асунсион. Той е обвинен, че е влязал в страната с фалшив паспорт.

Argentina: Ronaldinho could return to football alongside Maradona | MARCA in English https://t.co/rII3xJ2jUq — Eric The Red (@millerman14) June 27, 2020

Роналдиньо и брат му Роберто де Асис бяха арестувани на 5 март и прекараха 32 дни в затвора. През април те бяха освободени срещу гаранция от 1,6 милиона долара. Сега се намират в местен хотел, докато изчакват делото по случая. Парагвайските власти разследват възможността за схема за пране на пари.



"Никога не съм си представял, че подобно нещо може да ми се случи. Беше шок", сподели Роналдиньо. - Пристигнах в Парагвай, за да пусна онлайн казино и да представя нова книга. Бяхме напълно изненадани да научим, че документите ни не са законни. От тогава съдействаме на съда, за да изясним фактите."



"Престоят ми в затвора? Приеха ме много добре: играх футбол, давах автографи, снимки... това е част от живота", коментира той как се е чувствал в затвора.

Бившата звезда на Барселона Роналдиньо обмисля завръщане във футбола. Пет години след последния си мач 40-годишният бразилец има желание да играе под ръководството на Диего Марадона в Химнасия.Според аржентински медии Марадона има желание да го включи в отбора, а Роналдиньо е склонен да се съгласи. За последно той играе с екипа на Флуминензе през 2015 г.Един от основните проблеми завръщането на бразилеца да се осъществи е, че той все още е под домашен арест в столицата на Парагвай Асунсион. Той е обвинен, че е влязал в страната с фалшив паспорт.Роналдиньо и брат му Роберто де Асис бяха арестувани на 5 март и прекараха 32 дни в затвора. През април те бяха освободени срещу гаранция от 1,6 милиона долара. Сега се намират в местен хотел, докато изчакват делото по случая. Парагвайските власти разследват възможността за схема за пране на пари."Никога не съм си представял, че подобно нещо може да ми се случи. Беше шок", сподели Роналдиньо. - Пристигнах в Парагвай, за да пусна онлайн казино и да представя нова книга. Бяхме напълно изненадани да научим, че документите ни не са законни. От тогава съдействаме на съда, за да изясним фактите.""Престоят ми в затвора? Приеха ме много добре: играх футбол, давах автографи, снимки... това е част от живота", коментира той как се е чувствал в затвора.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 472 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1