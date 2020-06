ММА Порие е по-тежък от Хукър (видео) 27 юни 2020 | 10:15 - Обновена Прочетена 171 0



Премина официална церемония за претегляне преди турнира UFC on ESPN 12, известен още като UFC Vegas 4. Главната битка на събитието ще между Дъстин Порие и Дан Хукър. Участниците в основния двубой минаха успешно кантара, като Порие е по-тежък от противника, но само с 300 грама. Дъстин закова на 156 паунда (70.2 кг), докато съперникът му е 69.9 килограма. Майк Пери от подглавната среща тежеше 77.11 килограма, а Мики Гал беше 77.56 килограма. UFC на ESPN 12: Главна карта:

Дъстин Порие (70.76 кг) vs. Дан Хукър (70.53 кг)

Мики Гал (77.11 кг) vs. Майк Пери (77.56 кг)

Брендън Алън (84.14 кг) vs. Кайл Даукаус (84.14 кг)

Морис Грийн (115.66 кг) vs. Джан Валанте (115.66 кг)

Джулиън Ероса (67.81 кг) vs. Шон Уудсън (67.58 кг)

