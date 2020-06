Обявиха броя на заразени с COVID-19 в НБА

Сезонът в Националната Баскетболна Асоциация предстои да се възобнови на 30 юли с 22 отбора, а в очакване на откриването на тренировъчните лагери играчите преминават тестове за COVID-19. От 302 взети проби 16 са дали положителен резултат за наличието на вируса, съобщават от пресслужбата на лигата.



Sixteen NBA players have tested positive for the coronvavirus of 302 players tested, sources tells ESPN.