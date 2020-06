Клоп: Не мога да кажа, че оставам завинаги, но със сигурност ще остана още дълго време

"Най-важното нещо е, че ние трябва да изградим собствени случаи и истории. Историята повече не трябва да ни обременява. Това е основата, за която се борим. Миналата нощ беше един хубав момент в моя живот и го отпразнувах на дансинга. Не мога да кажа, че оставам завинаги, но със сигурност ще остана още дълго време. Благодаря ви много", заяви Клоп.

Ливърпул, който не беше печелил титлата от сезон 1989-1990, гостува на Сити в следващия кръг от шампионата.

