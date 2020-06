Тенис Горан Иванишевич също с положителна проба за COVID-19 26 юни 2020 | 14:40 - Обновена Прочетена 515 0



копирано





“За съжаление, след два отрицателни теста в последните 10 дни, току-що разбрах резултата от третия и той е положителен за Covid-19”, написа Иванишевич в “Инстаграм”.



“Чувствам се добре и нямам симптоми. Искам да информирам всички, които са били в контакт с мен, че съм позитивен и ги моля да се подгрижат допълнително за себе си и за своите близки. Продължавам с изолацията, както преди. Пожелавам на всички заразени бързо възстановяване“, добави легендарният хърватин, който спечели титлата на "Уимбълдън" през 2001 година.



Припомняме, че вчера Горан Иванишевич реагира остро на нападките към Новак Джокович, който бе засипан с хули заради организацията на благотворителната верига “Адриа Тур”.

View this post on Instagram A post shared by Goran Ivanisevic (@goranivanisevicofficial) on Jun 26, 2020 at 3:43am PDT “Искам да го сменят като председател на Съвета на играчите”, изригна той.



Иванишевич посочи още, че не е сигурен кога точно се е разпространил коронавирусът, който засегна Григор Димитров, Новак Джокович и неговата съпруга, Борна Чорич, Виктор Троицки и бременната му съпруга, треньора на Димитров - Крис Гро и кондиционния специалист Алгис Христов, както и фитнес-треньора на Ноле – Марко Паники.



“Как може някой да каже, че заразата е тръгнала от там? Марко Паники - фитнес треньорът на Новак, не беше на купона. Бях с него в Белград всеки ден в продължение на две седмици и той даде положителен тест, докато аз два пъти бях отрицателен. Може ли някой да обясни това? Или фактът, че Милян Аманович - физиотерапевтът на Новак, лекуваше лакътя на Димитров в Задар, но и неговият тест беше отрицателен”, добави Иванишевич.



Той защити и Григор Димитров, който пръв даде положителна проба от участниците на “Адриа Тур”, обявявайки, че твърденията, че българинът нарочно е криел, че е заразен, са неоснователни. Треньорът на Новак Джокович - Горан Иванишевич, също даде положителна проба за коронавирус.“За съжаление, след два отрицателни теста в последните 10 дни, току-що разбрах резултата от третия и той е положителен за Covid-19”, написа Иванишевич в “Инстаграм”.“Чувствам се добре и нямам симптоми. Искам да информирам всички, които са били в контакт с мен, че съм позитивен и ги моля да се подгрижат допълнително за себе си и за своите близки. Продължавам с изолацията, както преди. Пожелавам на всички заразени бързо възстановяване“, добави легендарният хърватин, който спечели титлата на "Уимбълдън" през 2001 година.Припомняме, че вчера Горан Иванишевич реагира остро на нападките към Новак Джокович, който бе засипан с хули заради организацията на благотворителната верига “Адриа Тур”.“Искам да го сменят като председател на Съвета на играчите”, изригна той.Иванишевич посочи още, че не е сигурен кога точно се е разпространил коронавирусът, който засегна Григор Димитров, Новак Джокович и неговата съпруга, Борна Чорич, Виктор Троицки и бременната му съпруга, треньора на Димитров - Крис Гро и кондиционния специалист Алгис Христов, както и фитнес-треньора на Ноле – Марко Паники.“Как може някой да каже, че заразата е тръгнала от там? Марко Паники - фитнес треньорът на Новак, не беше на купона. Бях с него в Белград всеки ден в продължение на две седмици и той даде положителен тест, докато аз два пъти бях отрицателен. Може ли някой да обясни това? Или фактът, че Милян Аманович - физиотерапевтът на Новак, лекуваше лакътя на Димитров в Задар, но и неговият тест беше отрицателен”, добави Иванишевич.Той защити и Григор Димитров, който пръв даде положителна проба от участниците на “Адриа Тур”, обявявайки, че твърденията, че българинът нарочно е криел, че е заразен, са неоснователни. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 515

1