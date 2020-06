Словенското чудо се завърна

Лука Дончич потвърди, че се е завърнал в Далас за подготовката с тима си преди финалната фаза на сезона в НБА. В последните месеци феноменът бе в родината си Словения, където поддържаше форма с любезното съдействие на фитнес треньора на баскетболния Химки Юре Дракслар.

"Развълнувам съм, че се завърнах в Далас и заедно със съотборниците си ще довършим сезона. Аз и семейството ми сме благодарни за подкрепата, която получихме от посланика Линда Бланшард и посолството, когато се прибрах в Словения. Оценявам го", написа Дончич в профила си в "Туитър".

I’m excited to be back in Dallas with my teammates and finish the season. My family and I are grateful for the support we received from Ambassador Lynda Blanchard and the Embassy when I came home to Slovenia. I appreciate it very much. @USEmbassySLO